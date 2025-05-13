Объявленный в международный розыск за преступление против половой неприкосновенности и свободы гражданин Туркменистана арестован в Азербайджане.

Как сообщили на запрос Minval в Генеральной прокуратуре Азербайджана, удовлетворено требование Генпрокуратуры Туркменистана о выдаче Сапарова Атарежепа Агажепбаровича для привлечения последнего к уголовной ответственности. Известно, что иностранец был арестован правоохранительными органами Азербайджана в январе текущего года.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года было принято решение о выдаче обвиняемого. Последний экстрадирован и передан компетентному органу Туркменистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.