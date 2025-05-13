Постепенная вовлечённость Азербайджана в круг ближневосточных проблем должна привести к укреплению связей и усилиям по упрочнению взаимопонимания между национальными правительствами Ирака и Азербайджана.

Такую мысль в беседе с Minval.az высказал Фарда Асадов, д.и.н., заведующий отделом истории и экономики арабских стран Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана им. З. Буниятова, комментируя визит главы МИД Джейхуна Байрамова в Ирак, заинтересованность иракской стороны в открытии азербайджанского генконсульства в столице Иракского Курдистана, Эрбиле, а также стремление наладить сотрудничество в ряде сфер, включая энергетический сектор.

«Ирак всегда был наиболее близкой к Азербайджану арабской страной. Так складывались исторические судьбы двух народов и двух государств в большом мусульманском мире. По религиозному составу населения Ирак — одно из двух, если не единственное, арабское государство с преимущественно шиитским населением, так же как и Азербайджан можно считать единственной тюркской страной с численным преобладанием шиитов в составе мусульманского населения. Близость двух стран определялась и схожими историческими условиями, и этнополитической средой, в которой в Ираке происходили общественно-политические процессы с глубины средних веков вплоть до сегодняшних дней. Это и этнический состав населения двух стран, и соседство, и взаимодействие с Турцией и Ираном», — сказал эксперт.

Такая взаимосвязь, по его словам, находила своё проявление и в приоритетах советской внешней политики: «В Азербайджане в советское время было только два консульства иностранных государств: иранское, что понятно в контексте иранско-советской политики, и иракское консульство, существование которого было обусловлено задачами советской внешней политики в Ираке. Политические и интеллектуальные ресурсы Азербайджана, азербайджанской интеллигенции вовлекались в деятельность по реализации культурных и политических связей с Ираком».

«В политическом плане одним из способов вовлечения СССР в события в Ираке были курдский вопрос в Ираке и роль коммунистов в политической жизни Ирака. Особенно явственно это можно было видеть в период после Второй мировой войны. Политические эмигранты, деятели курдского национального движения и коммунисты получали поддержку в центрах, организуемых также и в Азербайджане», — отметил Асадов.

Востоковед также напомнил, что лидер курдского движения в Ираке Мустафа Барзани стал также и руководителем Мехабадской республики курдов, созданной в Иране в период существования Национального правительства Сеида Джафара Пишевари: «После разгрома, учинённого иранским правительством, Барзани прорвался со своим отрядом в Азербайджан, и некоторое время они находились здесь».

«Иракские туркманы — вероятно, наиболее близкая к азербайджанцам этническая община за пределами исторического Азербайджана. Очень тесными были культурные связи Ирака и Азербайджана. Давайте вспомним, что великий Физули жил и творил в Ираке и был похоронен с почётом в Кербеле. Культурные связи сохранялись и в советское время. Работая переводчиком в Ираке в 1978–1980 гг., на пути в Багдад как-то раз я оказался в самолёте по соседству с нашим великим композитором Фикретом Амировым. Он летел на премьеру своего балета «Тысяча и одна ночь» в Багдаде. Выдающаяся азербайджанская балерина Гамар Алмасзаде участвовала в создании багдадской балетной труппы», — рассказал собеседник, говоря о культурных связях стран.

«Прибавьте к этому ещё и нефтяной фактор. Ведь ещё в советское время многие проекты в сфере развития нефтяной промышленности Ирака осуществлялись при участии азербайджанских нефтяников и тех организаций, которые создавались в Азербайджане. Так что присутствие Азербайджана в общественной и государственной жизни Ирака имеет давнюю историю», — добавил он.

Асадов убеждён, что по мере того, как иракское правительство начинает поиски каких-то альтернативных вариантов своей политической и экономической безопасности, они учитывают и Азербайджан, и его ресурсы, и опыт в решении многих конфликтов.

«То есть подготовленность сообщества и политической элиты к более близким контактам вполне просматривается и обеспечивается политическим мышлением и культурно-психологической готовностью иракского общества.

Стабилизация общественно-политической ситуации в Ираке, восстановление его экономики, обеспечение безопасности — особенно в условиях определённого дистанцирования от традиционных игроков на этой площадке, например, США — вполне закономерно способствует в Ираке поиску близких отношений с современным Азербайджаном», — указал эксперт.

Кроме того, он отметил, что возрастающую важную роль в регионе играет Турция.

«А в турецкой политике курдский вопрос занимает особое место — это вопрос того, что территория Сирии и Ирака может быть источником террористической угрозы, в устранении которой заинтересованы национальные правительства как Ирака, так и Сирии.

Постепенная вовлечённость Азербайджана в этот круг ближневосточных проблем — в интересах собственной безопасности, стабильности в этом нашем ближайшем ближневосточном соседстве, в мобилизации и эффективном использовании экономических ресурсов наших стран — должна была привести к более тесным связям и усилиям по укреплению взаимопонимания между национальными правительствами Ирака и Азербайджана», — заключил Асадов.