Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров в беседе с Minval.az отметил, что российская сторона продолжит свою антиазербайджанскую кампанию на фоне отмены визита президента Ильхама Алиева в Москву 9 Мая для участия в Параде Победы в качестве гостя.

«Я не имею достоверной информации, но у меня складывается впечатление, что, кроме очевидной причины, связанной с крушением нашего самолёта, лично я не исключаю наличие и других каких-то моментов, которые пока ещё не раскрываются. Это прежде всего связано с армяно-азербайджанским конфликтом. Мы должны понимать, что, собственно, сам конфликт для того и был создан, чтобы управлять и иметь возможность воздействовать на политику и Армении, и Азербайджана», — сказал он.

Эксперт считает, что в преддверии выборов в Армении актуальной становится тема того, кто будет там руководить и какую политику будет проводить.

«Видно, что у Пашиняна имеются определённые проблемы с имиджем. Также известно, что ещё ранее предпринималась попытка выдвинуть Рубена Варданяна. После определённого его пребывания в зоне контроля сил по поддержанию мира даже в Армении открыто предполагали, что он перейдёт в Армению, в её политическое поле, став противником Пашиняна. Такие предположения были у самих армянских аналитиков», — отметил Зульфугаров.

Экс-глава азербайджанской дипломатии считает, что Кремль для осуществления своей политики, возможно, хочет, чтобы Варданяна отпустили с тем, «чтобы тот вернулся в политическое поле Армении, дабы, оставаясь пророссийским человеком с расширёнными связями на Западе, он как бы заменил Пашиняна».

При этом он добавил, что такие старые игроки, как Саргсян и Кочарян, не в состоянии составить конкуренцию. «Это не является какой-то инсайдерской информацией, а моё мнение как аналитика».

«Попытки давления на Азербайджан не прекращаются. Прослеживая российские паблики, складывается впечатление, что спустили управляемых собачек с определёнными тезисами. Различные кампании прессинга и на Азербайджан, и на президента Азербайджана имеют место быть и инспирируются какими-то властными структурами. Когда я говорю про какие-то властные структуры, мы понимаем, что проблема стоит достаточно явственно — наблюдается децентрализованная власть. И различные башни Кремля ведут какую-то свою игру, как я предполагаю, и трансформации. Все эти процессы закрытые, и только по каким-то косвенным признакам можно сделать соответствующие выводы», — считает дипломат.

Давление на Азербайджан, по его мнению, продолжится.

«С точки зрения того, что предпринимаются серьёзные усилия после того, как Пашинян пытался найти поддержку у западных структур, хотя ясно, что с приходом Трампа перспектив для этого всё меньше и меньше, приезд Пашиняна на парад означает, что Армения как бы опять желает вернуться под зонтик России. Я так понимаю, что это обоюдное желание. Определённые проармянские круги в России тоже хотят обеспечить эту трансформацию», — отметил Зульфугаров.

Кампания против Азербайджана, по его убеждению, связана с армяно-азербайджанским постконфликтным периодом.

Комментируя вопрос относительно продолжения деятельности «Русского дома» и Sputnik в Баку, через которые Москва пытается защитить свои интересы, экс-министр сказал: «Москва традиционно осуществляет какие-то демонстративные шаги, чтобы показать своё недовольство. И тонкие намёки как бы не находятся в стиле кремлёвских правителей — они предпочитают, мягко говоря, малодипломатичные движения. Исходя из этого, всякие поводы, включая „Русский дом“ и всё остальное, используются».

Но в Баку, добавил собеседник, всегда должны понимать, что за этим стоит, или пытаться понять.

«Попытки по различным поводам будут продолжаться. Кроме того, возникает новый элемент всей этой составляющей: союзник Азербайджана — Турция становится тем местом, где будут проходить российско-украинские переговоры. Исходя из этого, думаю, что такая вялая кампания давления будет продолжена. Пока там будут идти переговоры и т. д., явных антиазербайджанских действий может и не быть, хотя трудно сказать, в какие игры будет играть кремлёвский правитель», — заключил Зульфугаров.