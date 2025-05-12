Некоторые страны справедливо считают, что ООН стала бесполезной организацией. Об этом в интервью Minval заявил французский адвокат Девид Либескинд.

Напомним, что Азербайджан пересматривает формат сотрудничества с несколькими международными организациями. Такой шаг официального Баку объясняется появлением новых реалий и тем, что подход некоторых организаций устарел и стал неэффективен. Среди организаций, формат сотрудничества с которыми пересматривается, преобладают учреждения ООН.

— Международное право теряет свою силу: решения авторитетных международных организаций не исполняются, даже если они обязательны к исполнению. Сами организации действуют избирательно, поставив тем самым под удар верховенство закона. Почему, по-вашему, международные организации потеряли свою принципиальность? Взять, к примеру, решение МУС в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, после которого в адрес судей посыпались угрозы со стороны Конгресса США о применении санкций. Речь не о том, правильно ли в данном случае поступил суд, а о том, что судебная власть утратила свою независимость. К чему все это приведет? В чем вы, как юрист, видите выход из сложившейся ситуации?

— Да, действительно, международное право должно применяться к государствам — членам Организации Объединенных Наций (ООН). Однако он был составлен победителями во Второй мировой войне, которые являются членами Совета Безопасности ООН. Каждый член Совета Безопасности имеет право налагать вето на решения ООН. Генеральная Ассамблея ООН как таковая не обладает подобными полномочиями. Последнее слово остается только за Советом Безопасности. Это было проиллюстрировано конфликтом между Соединенными Штатами и Ираком в 2003 году, в ходе которого США нарушили международное право, а также вмешались в конфликт между Израилем и Палестиной. Международное право создано сильными мира сего для сильных мира сего.

— Но сегодня главы государств игнорируют нормы международного права, и они обращаются к нему только тогда, когда им это выгодно.

— Западные страны никогда не были обеспокоены массовыми убийствами иракцев в 2003 году или афганцев в результате действий западной коалиции после терактов 11 сентября 2001 года в США. То же самое относится и к решениям Международного суда ООН или Международного уголовного суда.

Только главы африканских государств были привлечены к суду и осуждены. Международное право стало мифом для западных держав. С другой стороны, оно применяется против других государств. Таким образом, ООН превратилась из мирового полицейского в политический орган, призванный обеспечивать соблюдение международного права. Доказательство: ордера на арест глав государств не действуют.

— Но, кажется, в ООН не сильно обеспокоены этим. Одно за другим отделения ООН закрываются в разных странах, в том числе в Азербайджане.

— Это связано с тем, что государства — члены Совета Безопасности отдают приоритет своим политическим, экономическим или геополитическим интересам, нежели принципам международного права.

— Как юрист, в чем вы видите выход из этого положения?

— Некоторые страны справедливо считают, что ООН стала бесполезной организацией. Мы можем только надеяться, что ООН реформирует себя, что она будет действовать более демократично, и что ее решения будут исполняться. В противном случае будет действовать закон сильнейшего. А на это потребуется время.

— Закон сильнейшего уже начал действовать. Традиционные регуляторы слабеют. Как долго это будет длиться?

— Важно, чтобы у самых могущественных государств было желание выполнять решения международных организаций. Пока что это не так. В противном случае мы движемся к глобальному конфликту. Исторически ООН создавалась для предотвращения мировых войн. Пока преобладают только геополитические и экономические интересы. Мы можем наблюдать это на примере США, которые отдают приоритет своим экономическим интересам под соусом урегулирования российско-украинского конфликта.

— То есть нынешние конфликты не столь глобальны? Как вы думаете, Соединенным Штатам удастся добиться перемирия между Украиной и Россией?

— Я думаю, что в среднесрочной перспективе конфликты приобретут еще более глобальный характер. Европейцы традиционно поддерживают Соединенные Штаты в вооруженных конфликтах. Китай традиционно поддерживает Россию. Такова геополитика. Это разделение осталось и после холодной войны. Но люди хотят мира.

США будет трудно добиться мира: России, как и Украине, придется пойти на уступки. НАТО также должно реорганизовать свои военные базы в Европе, чтобы не беспокоить Россию.

— Дэвид, в Париже отмечали 80-ю годовщину Победы над фашистской Германией, они раздали приглашения всем, но нашего посла не пригласили. Вам что-нибудь известно об этом?

— Жаль, что Азербайджан не был приглашен на празднование 8 мая 1945 года, когда с 1941 по 1945 год более 600 000 азербайджанских солдат вступили в ряды Советской армии, сражавшейся против нацистов. Они внесли свой вклад в победу над нацистской Германией. Очень жаль.