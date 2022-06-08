«США никогда не были заинтересованы в урегулировании конфликта в Карабахе, он был выгоден американцам для постоянного поддержания очага напряженности, ослабляющего страны региона». C таким заявлением на днях выступил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Этот конфликт назревал давно, еще с советских времен. И он очень устраивал Вашингтон как повод для создания напряженности. Урегулировать проблемы в этом регионе Запад не собирался», — заявил Нургалиев.

Он утверждает, что США были заинтересованы «в тлеющих и время от времени вспыхивающих конфликтах, наносящих урон стабильной жизни соседних государств».

При этом Нургалиев добавил, что «никто кроме России не взялся за мирное урегулирование этой проблемы».

Это конечно весьма любопытные размышления относительно того, что мы видели и видим вокруг проблемы Карабаха. Однако, насколько близки высказывания Нургалиева к реальности? И почему он видит в происходящем какую-то зловещую роль далекой, заокеанской страны, в то время как тут, под носом, есть Россия – тоже далеко не ангел с крылышками, мягко говоря? На что нацелено это выступление российского чиновника высокого звена?

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу в беседе с Minval.az отметил, что заявления Нургалиева «звучат не просто нелепо, но и весьма провокационно и агрессивно».

«Потому как то, что Россия вытворяла на советском пространстве еще до развала СССР, когда в Москве знали, что страна развалится и будут независимые государства, их связывали по рукам и ногам путем создания пятых колонн и очагов сепаратизма. Это была чистой воды политика Кремля, и это всем ясно. Если мы возьмем только конфликты на территории Грузии и Азербайджана, то мы как никто на своем горьком опыте знаем, что всё это один к одному создавали московские власти. Я уже не говорю про сегодняшнюю Украину, где всё настолько очевидно», – подчеркнул политолог.

По его мнению, утверждать, что Карабах и все прочие постсоветские конфликты разрабатывали США, чтобы создать пояс нестабильности вокруг РФ, «это просто нахальство – точнее слова тут не найти». И совершенно понятно, почему вдруг появилось такое интервью, продолжил Оруджлу.

«Дело в том, что Россия далее уже не в состоянии контролировать эти конфликты, потому что независимые постсоветские страны начали решать их уже самостоятельно, и при помощи определенных международных кругов и иностранных государств.

Сказать, что США и иные страны не предпринимали все эти годы попыток решить вопрос Карабаха и другие похожие конфликты, было бы ложью. Я напомню про 1999 год. Тогда была создана миссия замгоссекретаря США Строба Тэлбота по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Чем это закончилось, мы знаем – перебили чуть ли не всё руководство Армении, и процесс прекратился. И не будем забывать, что тогда у власти был и сегодняшний верный сторонник России Роберт Кочарян. Которого всё это как-то не задело. Я могу привести еще много примеров, но сегодня всем ясно, что все эти конфликты создавала Россия для удержания этих стран под своим контролем, для распространения своего геополитического влияния на постсоветское пространство. Ведь ни в американской, ни в британской, ни в турецкой, ни в иранской внешней политике никогда не было термина «ближнее зарубежье». Это российский термин», – заметил наш собеседник.

Он считает, что Нургалиев решил высказаться по Карабаху, потому что такие международные структуры как Евросоюз приступили к разрешению этих конфликтов.

«Я думаю, что встреча Хикмета Гаджиева (помощника президента Азербайджана — ред.) с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном вызовет определенную реакцию у Москвы. Там понимают, что Азербайджан в данный момент решает свои проблемы уже не с Кремлем, поскольку тот занимает деструктивную позицию. Сегодня, когда Баку и Ереван пытаются разрулить конфликт между собой при посредничестве ЕС, вдруг промосковские оппозиционеры в Армении пытаются совершить чуть ли не госпереворот. По меньшей мере, они стараются дестабилизировать ситуацию в своей стране, потому что на большее их не хватает», – говорит Оруджлу.

По словам политолога, Москва никогда не хотела решить конфликты на постсоветском пространстве, а в российских властных кругах ложь стала считаться нормой поведения.

«Чего еще ожидать от РФ, которая захватила 20% территории Украины и называет это не войной, а «специальной военной операцией»? Это страна, которая стерла с лица земли несколько украинских городов с населением в 25, 50 и даже 100 тысяч человек. Для нее ложь – естественное поведение. Потому что в российских властных кругах это считается нормой поведения. И поэтому они никогда не могли бы хотеть решить конфликты в Карабахе и других регионах. Они и не пытались. Они только вооружали стороны, они старались поддерживать паритет между ними, потому что именно паритет не способствовал разрешению конфликтов, даже вооруженным путем.

Но в конечном итоге их политика жесткого давления и манипулирования провалилась. И появляются вот такие интервью. Это выражение слабости. В Москве понимают, что они больше не имеют влияния в конфликтных зонах, что они уходят из-под их контроля. Вот и остается им делать разве что вот такие нелепые заявления», – резюмировал собеседник Minval.az.

Самир Ибрагимов