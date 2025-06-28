Верховный суд США встал на сторону американского президента Дональда Трампа в делах о праве на гражданство по рождению, ограничив возможности судей более низших инстанций препятствовать политике главы Белого дома в масштабах страны. Консервативная судья Эми Кони Барретт в Вашингтоне вынесла соответствующее постановление в пятницу, 27 июня.

В итоге Верховный суд консервативным большинством в шесть голосов против трех постановил, что своими действиями нижестоящие суды «вероятно, превысили полномочия, предоставленные Конгрессом федеральным судам», сообщило агентство AFP.

Таким образом ограничено право судов низшей инстанции блокировать указ Трампа, запрещающий предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов. Эти судам предписано пересмотреть свои вердикты. В постановлении также не рассматривается вопрос о законности этой политики Трампа, уточнило агентство Reuters.

Дональд Трамп лично назначил Барретт на этот пост в свой первый срок. Глава Белого дома поблагодарил ее и заявил, что Верховный суд положил конец «злоупотреблению властью» со стороны «радикальных левых судей». «Верховный суд одержал монументальную победу в защиту Конституции, разделения властей и верховенства закона», — заявил Трамп.

Глава Белого дома подписал Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения после инаугурации 20 января.

Ранее Верховный суд США открыл путь для депортации мигрантов в третьи страны, отменив 23 июня решение другого американского суда, который в середине мая приостановил эту процедуру.

На решение Верховного суда отреагировало министерство внутренней безопасности (МВБ) США, назвав его «победой для защиты и безопасности американского народа». «Если бы эти активисты-судьи добились своего, иностранцы, которые настолько варварски себя ведут, что их собственные страны не хотят принимать обратно, включая осужденных убийц, насильников детей и наркоторговцев, свободно разгуливали бы по американским улицам», — аргументировало свою позицию ведомство.

В заявлении министерства также отмечалось, что теперь сотрудники МВБ могут «осуществлять свои законные полномочия» и депортировать иммигрантов без действительных документов «в страну, которая готова их принять». «Запускайте самолеты для депортации», — указано в документе.