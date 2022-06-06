США никогда не были заинтересованы в урегулировании конфликта в Карабахе, он был выгоден американцам для постоянного поддержания очага напряженности, ослабляющего страны региона. Такое внимание высказал заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Этот конфликт назревал давно, еще с советских времен. И он очень устраивал Вашингтон как повод для создания напряженности. Урегулировать проблемы в этом регионе Запад не собирался», — заявил Нургалиев.

Он подчеркнул, что США были заинтересованы «в тлеющих и время от времени вспыхивающих конфликтах, наносящих урон стабильной жизни соседних государств». При этом Нургалиев добавил, что никто кроме России не взялся за мирное урегулирование этой проблемы. Он напомнил, что именно при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, по линии соприкосновения разместились российские миротворцы. «Тем самым после успешного посредничества в прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Москва усилила свое миротворческое присутствие на Южном Кавказе. Сегодня Россия предпринимает активные усилия по созданию условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.