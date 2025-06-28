Издание Le Monde пишет, что в Китае почти полностью исчезли монеты и банкноты. От супермаркетов до кафе и общественного транспорта — повседневные платежи в Китае в основном осуществляются через приложения WeChat и Alipay, которые стали важной частью жизни в стране.

Только самые старшие покупатели продолжают использовать монеты и банкноты. В остальной части китайского общества они практически исчезли.

Вторая по величине экономика мира быстро прошла через цифровую трансформацию: многие торговые точки уже не используют традиционные кассы — продавцы просто сканируют QR-код на экране телефона клиента.

Большинство таксистов отказываются принимать наличные, как и небольшие магазины у дома, у которых часто даже нет возможности дать сдачу.