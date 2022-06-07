«Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана».

С данным заявлением выступил сегодня заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на конференции в Баку, посвященной бизнес-возможностям Пакистана.

Согласно его заявлению, Пакистан всегда выражал твердую позицию относительно карабахского конфликта и в самый сложный момент оказывал политическую поддержку Азербайджану: «В течение 44-дневной войны Пакистан был рядом с Азербайджаном. Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана» (цитата по Report).