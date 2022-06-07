Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на пресс-конференции в Тель-Авиве подверг резкой критике позицию страны в отношении вторжения России в Украину и потребовал выполнения обещаний правительства о помощи, об этом пишет Israelinfo.

«Пока Россия убивает наших граждан, правительство Израиля остается в своей зоне комфорта и воздерживается от предоставления Украине каких-либо минимальных оборонительных средств», – сказал он.

Посол напомнил, что в начале войны украинское правительство обращалось с запросом на продажу системы ПВО «Железный купол», но получило отказ.

«Так же, как Израиль защищается от огня ХАМАСа, мы должны защитить наших граждан от обстрелов», – добавил он.

По информации дипломата, даже невоенная помощь, о которой в начале войны договаривались правительства, поступает в сокращенном объеме. По информации Корнийчука, которую цитирует издание, Украина получила только 10% обещанных касок и бронежилетов.

«Мы просим Израиль принять наших раненых солдат, которым ампутировали конечности, чтобы поставить им протезы, однако Израиль и в этом тянет время. Это более чем гуманитарная помощь! Но тоже – нет», – утверждает дипломат.

«В Израиле война [России против Украины] уже не освещается в СМИ, но она все еще идет в полную силу и конец совсем не близок», – сказал украинский посол.