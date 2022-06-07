Кувейтский супермаркет убрал из продажи товары индийского производства в связи с высказываниями представителя правящей в республике партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нипур Шармы, расцененными в мусульманских странах как оскорбительные по отношению к пророку Мухаммеду. Об этом во вторник сообщила газета Arab News.

По ее сведениям, один из супермаркетов в районе Эль-Ардия, расположенном в 14 км к юго-западу от столицы, убрал с полок индийские продукты, в том числе чай, рис и специи, в знак протеста против «исламофобских заявлений» Шармы. Кроме того, магазин установил вывески, предупреждающие об ограничении продажи товаров из Индии.

«Мы, мусульмане Кувейта, не приемлем оскорбления в адрес пророка Мухаммеда», — приводит газета слова генерального директора кувейтского супермаркета Нассера аль-Мутаири. Представитель сети также отметил, что рассматривается вопрос о бойкоте во всех филиалах компании.

Шарма выступала в эфире индийского ТВ на теледебатах и в контексте обсуждения некоторых инцидентов в стране допустила ряд заявлений об исламе и пророке Мухаммеде, которые оказались оскорбительными для мусульман. По данным индийского телеканала NDTV, руководство БДП приостановило ее членство в партии.