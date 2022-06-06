Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе — это мероприятия, которые проводятся в целях безопасности.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

«Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы», — сказал глава государства.

Он пояснил, что договоренности с Британией об оборонном союзе — это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но никак не альтернатива ЕС.

«А разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности», — сказал Зеленский.