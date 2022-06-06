«Без учета мнения карабахских армян невозможно достичь всеобъемлющего урегулирования» — такое мнение, если верить армянским СМИ, в интервью «Радио Азатутюн» высказал специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Отвечая на вопрос, имел ли в виду глава Европейского совета Шарль Мишель какое-либо участие карабахских армян, когда после трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе 22 мая он заявил, что для справедливого и прочного мира необходимо обсуждение всех основных вопросов с участием всех заинтересованных сторон, Клаар отметил: «Я думаю, что в конечном итоге армяне Карабаха – это сторона, которая должна быть частью решения. И совершенно очевидно, что люди, проживающие в Карабахе, принципиально заинтересованы в достижении всеобъемлющего урегулирования. Я лично не вижу, как можно прийти к такому урегулированию без учета мнения и точки зрения этих людей». Комментируя же то обстоятельство, что после встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым Шарль Мишель говорил только о правах этнических армян Карабаха, ничего не говоря о будущем статусе региона, что вызвало беспокойство как в Армении, так и в Ханкенди, Тойво Клаар заметил: «Я думаю, в конце концов, вопрос заключается в том, что это должно быть всеобъемлющее урегулирование. Мы все знаем, как начался конфликт, его надо окончательно закрыть. Президент Мишель не упомянул многого в своем заявлении. Это заявление не охватывало все вопросы, требующие решения. Но дело в том, что мы всегда подчеркивали, что необходимо всеобъемлющее урегулирование конфликта. Мы работаем в этом направлении».

Строго говоря, в своем интервью Клаар коснулся и других вопросов. Он заявил, что получает из обеих столиц в целом положительные месседжи, и даже отрицал какую-либо конкуренцию с Москвой: «Европейский союз не претендует на авторские права на что-либо. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть прогресс и поддерживать его. Я думаю, именно этого президент Мишель смог добиться благодаря своим трем встречам с лидерами [Армении и Азербайджана], а также благодаря встрече с президентами Макроном, Алиевым и премьер-министром Пашиняном. И это то, что мы хотим сделать,» — и весьма положительно оценил заседание рабочей группы по разблокированию коммуникаций: «Это здорово, очень хорошо, если это ведет нас в правильном направлении. Ведь единственный интерес Европейского союза состоит в том, чтобы содействовать процессу и помочь достичь прочного всеобъемлющего урегулирования».

Но самого серьезного внимания, без сомнения, заслуживает реплика о «мнении карабахских армян», без которого не может быть «всеобъемлющего урегулирования». Сказать, что эти реплики вызывают вопросы — ничего не сказать.

Напомним: по итогам встреч в Брюсселе президент Евросоюза Шарль Мишель выступал с такими заявлениями, которые можно было бы назвать «холодным душем» для Еревана. Глава ЕС направлял сторонам чёткий месседжи: реанимации темы «статуса» не будет, Минской группы тоже, слова «конфликт» в его заявлении не звучало вообще, и т.д.

Но теперь невозможно не заметить противоречий между заявлением Шарля Мишеля и его спецпредставителя Тойво Клаара. Который в своем интервью, если верить радио «Азатутюн», выдает формулировки, которые больше приличествовали бы сопредседателю почившей в бозе Минской группы с ее «мадридскими», «парижскими» и прочими пакетами, и посылает армянской стороне целую серию ободряющих намеков.

Есть, конечно, пространство для версий, что, столкнувшись с резким неприятием в Армении европейского посредничества, Клаар решил обнадежить местную публику, но его интервью слишком уж сильно не совпадает с итоговыми заявлениями после встреч в Брюсселе. Но не слишком ли господин Клаар увлекся обещаниями конфеток в своем интервью? Насколько высказанные им позиции совпадают с международной политической практикой и ранее озвученной позицией ЕС по Карабаху? К примеру, насколько требования подобных «подарков» и «политических вкусняшек» для армян Карабаха вообще соответствуют современной политической практике, в том числе в странах ЕС? К примеру, принято ли в той же Эстонии, определяя свою позицию в отношении, к примеру, украинской войны, особо консультироваться и «узнавать мнение» русскоязычной общины? Или же достаточно голосования граждан Эстонии вне зависимости от национальности на выборах, а потом уже избранные власти решают конкретные вопросы?

Наконец, не кто иной, как глава Евросоюза по итогам переговоров в Брюсселе говорил только о правах этнических армян Карабаха, которые Азербайджан готов гарантировать, и ни разу не упоминал слово «конфликт». А у Тойво Клаара речь уже о «мнении», то есть, пардон за формулировки, выполнении разнообразных «хотелок» армян Карабаха, без чего, дескать, не может быть «всеобъемлющего урегулирования». И еще намеки, что «президент Мишель не упомянул многого в своём заявлении». Это не только еще одно «приближение» к позиции Армении, где тоже отказываются считать конфликт завершенным и пытаются вернуть в повестку дня вопрос «статуса Карабаха» и т.д. — по сути, Тойво Клаар дезавуирует Шарля Мишеля, своего непосредственного начальника.

А это уже вызывает недоумение. И, скажем так, меняет уровень вопроса. Речь не о том, нравятся высказанные Клааром в интервью «установки» Азербайджану или не очень. Речь о другом: что считать переговорной позицией ЕС? Заявление Шарля Мишеля или интервью его спецпредставителя? Или у Евросоюза две позиции? Но если так, то Брюссель просто подрывает собственное посредничество и «стреляет себе в ногу». Тем более что Тойво Клаар — не политолог и не эксперт, а профессиональный дипломат и еще спецпредставитель по региону, которому по штату положено знать позицию ЕС по Карабаху. И уж точно иметь представления о субординации.

Есть, впрочем, и пространство для вопросов, что действительно заявил в интервью спецпредставитель Евросоюза, а что «сказало» за него радио «Азатутюн». Тем более что «корректировка высказываний» в пользу Еревана за армянскими СМИ водится давно: здесь, пардон, перевирали слова ныне покойного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бернара Фасье, и его американского коллеги Роберта Брадтке, и посла Чехии в Армении Петра Микиски. Но, так или иначе, в Баку вправе ожидать официальных разъяснений, что происходит в европейском посредничестве. Потому как интервью Клаара наносит по этому посредничеству слишком сильный удар.

Нурани, обозреватель Minval.az