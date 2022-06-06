Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предоставление гражданства публицисту Александру Невзорову.

Зеленский подтвердил факт того, что Невзоров подался на гражданство, но не уточнил, получил ли он уже его.

При этом украинский лидер дал понять, что он одобряет деятельность Невзорова, который осудил вторжение России в Украину и активно критикует Владимира Путина и действия российской армии в своих блогах и телеграм-канале.

«Я знаю, что он (Невзоров) хотел отказаться от гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках… Если мы можем качать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже — люди, любого гражданства, выступающие за Украину», — заявил Зеленский.