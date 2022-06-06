В рамках 47-го ежегодного заседания Совета директоров Исламского банка развития (ИБР) была принята резолюция о членстве Азербайджана в Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, входящей в группу ИБР.

Yа собрании в Шарм-эль-Шейхе азербайджанская делегация провела ряд встреч и обсуждений, сообщили в Министерстве экономики.

На встрече главы делегации — первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с вице-президентом ИБР Мансуром Мухтаром состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, поддержке малого и среднего бизнеса, финансировании банков, энергетической и продовольственной безопасности.