В связи с Гран-при Азербайджана «Формула 1» в Баку перекрыты некоторые улицы и проспекты.

Об этом сообщили в Государственном Управлении дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Было отмечено, что с 6 по 13 июня в связи с «Формулой 1» будет изменено направление движения автомобилей на улицах и проспектах: Ковкеб Сафаралиевой, Рихарда Зорге, Пушкина, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна, Лермонтова, пр.Азербайджан, Микаила Усейнова, Зяргярпалан, Муртузы Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова.

Предусмотрены направления от улиц А.Джалилова – М.Мехдизаде направо от пересечения с Ю.Сафарова, от Ю.Сафарова направо только к ул.28 Мая.

Направляющиеся вдоль 20-го участка, пос.Баилова и Площади флага – по внутренним дорогам поселка Баилова в направлении улиц Нефтчи Гурбана и Ханлара к Парламентскому проспекту.

От дороги Баку-Сальян-Алят – от круга Локбатана по 3-й кольцевой через Ясамальский район.

Направляющиеся по трассе Баку-Зых-пр.Нобеля, а также Аэропорт-проспект Гейдара Алиева в сторону центра должны двигаться по маршруту Наджафгулу Рафиева-пр.Бабека, круг 10-го завода – через территорию Наримановского района по улице Ф.Хойского.

Предусмотрено противоположное движение от ул.М.Гусейна до ул.Лермонтова и Ахундовский садик – Ахмеда Джавада. От пересечения с ул.У.Гаджибекова до пересечения с ул.Физули определены 2 направления к ул.С.Вургуна.