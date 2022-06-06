К электронным услугам ОАО «Азеришыг» добавлено новшество.

Как сообщает ОАО, благодаря этим услугам абоненты смогут онлайн переводить абонентский код с имени на имя, не выходя из дома.

К тому же раньше эта услуга была платной, однако сегодня предоставляется онлайн и бесплатно.

В то же время иностранные и местные инвесторы смогут подать заявки на подключение к электрической сети ОАО «Азеришыг» в режиме онлайн, не посещая центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal. До установки счетчиков инвесторы не будут иметь никакого контакта с сотрудниками учреждения.

Наряду с этим, обращения, сроки рассмотрения и все другие детали останутся в базе ОАО «Азеришыг» на портале электронного правительства.