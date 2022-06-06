Представители Консервативной партии Великобритании в ближайшие часы могут инициировать процедуру вотума недоверию действующему главе правительства страны Борису Джонсону, сообщает телеканал ITV.

Как сообщается, депутаты-тори намерены официально объявить о процедуре чуть позже в понедельник, 6 июня. Через несколько дней состоится голосование по данному вопросу. Якобы уже собраны необходимые 54 голоса для запуска процедуры вотума недоверия кабинету министров Джонсона и ему самому.

Действующий премьер потерял поддержку у консерваторов из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции.