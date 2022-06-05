Президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Об этом сообщает сайт президента.

Сообщается, что Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны, а также вручил военным награды.

«Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим поддерживающим вас семьям. Берегите себя!», — отметил он.

Также сообщается, что погибших защитников почтили минутой молчания.