Консервативная партия Великобритания на следующей неделе может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону. Об этом сообщает Sunday Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что партийное голосование о недоверии Джонсону планируется на 8 июня. Необходимое число писем от членов парламента уже собрано или будет собрано в ближайшее время.

Поводом для отставки Джонсона может стать громкий скандал с вечеринками в разгар жестких локдаунов и COVID-ограничений. Сам он отказывается уходить с поста премьера, поскольку перед британским правительством стоят серьезные вызовы.

Источники BBC отмечают, что вряд ли наберутся необходимые 180 голосов за отставку Джонсона. В случае вынесения вотума недоверия он останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии.