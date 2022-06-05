Греческий интернет-портал Pronews сообщил, что правительство страны собирается передать Украине большое количество вооружений и боеприпасов.

В перечне отмечены 122 бронированных машины пехоты БМП-1 с боезапасом для пулеметов, 15 тыс. 73-миллиметровых ракет, 2100 реактивных снарядов (122 мм), 20 тыс. автоматов АК-47, 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм, ПЗРК FIM-92 Stinger в количестве 60 штук, 17000 артиллерийских ракет (155 мм) и 1100 противотанковых РПГ-18.

Для транспортировки задействованы шесть греческих самолетов С-130, 10 канадских и пять новозеландских.

Перевозку БМП-1 будут осуществлять в порт Александруполис (северо-восток Греции) посредством греческих и союзных кораблей.