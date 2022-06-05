Вся «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт в Украине заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что поставка американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине по сути ничего не меняет, поскольку у Киева и раньше было подобное вооружение, в том числе ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери.

Путин добавил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает.