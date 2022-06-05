В Вашингтоне прошел благотворительный аукцион, на котором были представлены различные лоты, связанные с Украиной, пишет «Страна». По информации издания, в рамках инициативы United 24 на продажу выставили флаг Украины, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, мяч с футбольного матча Украина-Шотландия и многое другое.

Заметным лотом стала вышиванка украинского лидера, в которой он 19 мая поздравил жителей своей страны с Днем вышиванки. Речь идет об украинской национальной одежде с вышивкой, сделанной для Зеленского в необычном защитном зеленом цвете и с узорами в виде «пикселей».

Как отмечает «Страна», вышиванка президента Украины в итоге была продана за $100 тыс. американской юридической фирме Asters USA. Издание подчеркивает, что все вырученные в рамках аукциона средства пойдут на приобретения украинской стороной оружия, медоборудования и гуманитарной помощи.