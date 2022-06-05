За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских военных., сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:
личного состава — около 31 150 (+100) человек ликвидировано,
танков — 1 381 (+5) единиц,
боевых бронированных машин — 3 392 (+13),
артиллерийских систем — 686 (+6),
РСЗО — 207 (+0),
средств ПВО — 95 (+0),
самолетов — 210 (+0),
вертолетов — 175 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 548 (+8),
крылатых ракет — 122 (+0),
кораблей/катеров — 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2 360 (+23),
специальной техники — 53 (+1).
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