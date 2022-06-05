Вышитую рубашку, которую одевал президент Владимир Зеленский в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов, передает «Голос Америки».

Благотворительный аукцион прошел в Украинском Доме в Вашингтоне в рамках инициативы United 24. Вырученные средства перечисляются на счета Национального банка Украины и направляются на приобретение вооружения, медицинского оборудования или гуманитарной помощи для людей, пострадавших от войны.

Покупателем лота с вышиванкой Зеленского стала американская юридическая компания Asters USA.