Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в субботу телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, оба выразили свою озабоченность в связи с возобновлением роста напряженности. Президент [Французской] Республики выразил готовность сдерживать любую эскалацию и работать над достижением прочного мира. Он напомнил об особом внимании, которое он уделил святым местам в Иерусалиме во время визита в январе 2020 года, и подчеркнул особую роль Иордании в этом отношении», — отмечено в коммюнике.

Французский лидер заявил о готовности продолжать работу по обеспечению стабильности в регионе в соответствии с результатами «Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству», проведенной в августе 2021 года при участии Франции. Также Макрон выразил «полную поддержку [Иорданского] Хашимитского Королевства в его ответе на вызовы в сфере безопасности и экономические проблемы, с которыми оно сталкивается».

В ходе переговоров также обсуждалась «спецоперация» РФ в Украине, в частности, ее последствия для глобальной продовольственной безопасности. «Президент республики рассказал о дипломатических усилиях Франции, предпринимаемых совместно с ООН и заинтересованными странами, чтобы обеспечить вывоз урожая, от которого зависит продовольственная ситуация в значительной части мира», — добавили в администрации французского лидера.