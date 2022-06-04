Депутаты Народного собрания Албании (однопалатный парламент) избрали бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны. Об этом сообщила в субботу албанская государственная служба Radio Televizioni Shqiptar.

По ее информации, Бегай набрал 78 голосов, из которых 74 были от депутатов правящей Албанской социалистической партии. Таким образом, Бегай станет восьмым президентом страны и займет эту должность после истечения 24 июля срока полномочий действующего президента Илира Меты.

30 мая депутаты в третий раз не смогли договориться о назначении на пост следующего президента — для выбора нового главы государства было необходимо набрать голоса 84 парламентариев из 140.