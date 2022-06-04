Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, состоявшейся 29 марта, запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры, — отметил глава МИД РФ. — Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день (после встречи делегаций в Стамбуле — прим.) Запад запретил украинцам продолжать этот процесс».