Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика Запада в отношении российских энергоресурсов не привела к потерям бюджета РФ, а прибыль от экспорта энергоносителей по итогам года возрастет.

«Нефть по большому счету не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», — сказал Лавров, комментируя согласованные ЕС рестрикции в отношении российской нефти.

«Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — добавил глава МИД РФ.