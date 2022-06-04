В Беларуси разработают законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров.

Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале пресс-службы белорусского правительства.

«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию «параллельного импорта» товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после принятия соответствующего закона товар в Беларусь сможет ввозить не только правообладатель интеллектуальной собственности или их официальный дистрибьютор, но и любой импортер.

В пресс-службе белорусского правительства добавили, что благодаря реализации данной временной меры страна сможет избежать дефицита товаров импортного производства, потребительский рынок будет насыщен.