В 2021-2022 сельскохозяйственном году на освобожденных территориях Министерством сельского хозяйства проведены вспашка на площади 50935 гектаров и посев на площади 50393 гектаров, сообщает АПА.

Об этом было сказано на заседании рабочей группы по экономическим вопросам межведомственного центра при Координационном штабе, созданной в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В мае пчелиные семьи, принадлежащие фермерам из Кяльбаджарского, Лачинского, Ходжавендского, Физулинского, Джабраильского и Губадлинского районов, были переведены на пастбища. Продолжается процесс переселения пчелиных семей, а также животных на пастбища.