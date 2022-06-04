Недавнее заявление главы МИД Британии Лиз Трасс, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о поставках оружия Молдове с воодушевлением восприняли в Кишинёве. Как заявила молдавский президент Майя Санду на телеканале Pro TV: «У нас есть армия, у неё должно быть вооружение. Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены».

Она отметила, что ранее Молдова уже получила «нелетальное оружие» от ЕС. Теперь планируется довооружить армию в тех сферах, которые не предусмотрены бюджетом.

В конституции Молдовы говорится о нейтральном статусе страны. Оппозиционные депутаты парламента в мае внесли на рассмотрение законопроект, который закрепляет этот статус, но пропрезидентская партия «Действие и солидарность» отклонила его, имея большинство. Сама Санду неоднократно заявляла, что её не устраивает нейтральный статус Молдовы.

Майя Санду заявила в телеэфире, что Молдова должна получить оружие для обеспечения армии необходимой техникой.

По словам президента, это не противоречит статусу нейтралитета, так как он уже «нарушен присутствием российской армии на территории Приднестровского региона». Майя Санду добавила, что Молдова не будет закупать оружие, но получит его в качестве военной помощи, если оно поступит от какого-либо государства.

«Молдова не планирует нападать на какую-либо страну. Мы являемся мирным государством и хотим спокойствия в регионе. У нас в конституции прописан нейтралитет, но у нас есть и армия, потому что нейтралитет не означает, что никто не будет нападать на территориальный суверенитет нашей страны. Мы знаем, что суверенитет и нейтралитет нарушаются, пока у нас есть российская армия в Приднестровском регионе. Повторяю, в конституции не написано, что мы не имеем права иметь оружие и армию. Если мы посмотрим на другие нейтральные страны, у них сильные армии, потому что быть нейтральным означает не участвовать в коалиции, такой как НАТО, а только обеспечивать свою защиту. Сейчас мы нейтральны в Конституции, но кто нас защитит в случае чего?», — констатировала глава государства.

Майя Санду также отметила, что власти должны приложить усилия для модернизации армии.

«В этой ситуации нам необходимо повысить боеспособность нашей армии определенными средствами. Обсудим с Министерством обороны, какие основные потребности не может обеспечить бюджет, и посмотрим, есть ли определенные вещи, которые мы можем получить от ЕС или от каких-то стран в виде помощи, чтобы наша армия не ходила с мотыгой, а имела определенную технику», — сказала президент.

Итак, мы видим, что власти Молдовы открыто «за» получение военной поддержки со стороны Запада. Но вопрос в том, действительно ли государства НАТО готовы именно безвозмездно передать Молдове оружие и военную технику, в виде помощи, чтобы страна могла защитить себя?

Во-вторых, если это произойдет, достаточно ли сейчас у Молдовы кадрового потенциала, способного в быстрые сроки освоить, овладеть навыками эффективного применения этих вооружений?

В-третьих, какой может быть реакция Москвы в случае воплощения такого плана? Это способно вылиться в новые непонятные провокации на неподконтрольной Кишиневу территории Приднестровья? Или во что-то более худшее?

Возможные варианты развития ситуации изложил в беседе с Minval.az известный молдавский политический комментатор Виктор Чобану (Кишинев)

По его словам, абсолютно очевидно, что армия РМ нуждается не только в вооружении, но и в обучении. Численностью чуть более 5 тыс. и с бюджетом в 47,6 млн долларов ясно, что если она и может оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление, так это армии Приднестровья.

Война в Украине показала, что нейтралитет – это фиговый листок, который ни от чего не спасает. Это уже поняли Финляндия и Швеция, которые собираются вступить в НАТО, а Швейцария заявила о более тесном сотрудничестве с альянсом. И это страны с приличными военными расходами и дееспособными и оснащенными армиями. Кстати, с экономической точки зрения, нейтралитет самый дорогой способ защиты страны. Поэтому Молдове надо в срочном порядке пересматривать все свои подходы к безопасности. В том числе к вооружению армии. Предложение британского министра иностранных дел в этом смысле очень своевременно и уже встретило поддержку молдавских властей. Думаю, некоторые страны НАТО, которые сейчас перевооружаются, вполне могли бы безвозмездно предоставить нам относительно устаревшие модели техники. Это в любом случае лучше, чем ничего. Передача может происходить одновременно с обучением молдавских офицеров, которые в дальнейшем осуществляли бы обучение на месте.

Реакция Москвы на такой план предсказуемо будет нервной – это видно по поставкам оружия Украине. Из Приднестровья также последуют дежурные заявления. Но такой план надо реализовывать в любом случае, параллельно с увеличением военного бюджета до необходимого уровня. В любом случае послевоенная конфигурация европейской безопасности изменится и Молдове надо найти свое место в этой новой архитектуре.

Самир Ибрагимов