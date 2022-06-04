Глава управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Л.Абдуллаева ответила на вопрос СМИ о комментарии интервью Артака Бегларяна российскому агентству “РИА Новости“, представляющему себя в качестве «министра» незаконной структуры на территории Азербайджана.

Представитель МИД отметила: «То, что российское государственное информационное агентство распространяет информацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующую клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление.

Этот шаг госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года «воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга», а также «противодействовать угрозам сепаратизма».

«Тиражирование этих провокационных заявлений агентством РИА-Новости также омрачает усилия Российской Федерации по установлению мира в регионе в постконфликтный период», — добавила она.