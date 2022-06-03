Роль Африки на международной арене растёт, и Россия намерена развивать отношения с государствами Африканского континента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными её государствами», — заявил Путин.

Он отметил рост влияния Африки на международной арене в политическом плане.