Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны были пригласить главу Украины Владимира Зеленского выступить в парламенте страны.

«Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не была дана возможность выступить с речью в парламенте. Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной, моральной солидарности?! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!» — сказала Зурабишвили в эксклюзивном интервью телеканалу «Палитраньюс».

Также, по ее мнению, в День Независимости Грузии, который был проведен под лозунгом евроинтеграции, на фасаде парламента должны были быть вывешены флаги Украины и Молдовы вместе с флагами Грузии и Евросоюза.

При этом она отметила, что «не пускает ни в кого стрелы» и «неважно, предлагала ли это правящей команде».

Комментируя вопрос санкций, Зурабишвили заявила, что считает странным «заранее отказываться от того, чего от нас и так не требуют».

Так она прокомментировала заявление премьера о том, что Грузия, присоединившись к международным санкциям, дополнительные двусторонние санкции с Россией вводить не будет.

«Никто не требует от нас национальных санкций против России…Я не понимаю, зачем нужно предварительно о чем-то заявлять?!», — сказала президент.

Зурабишвили надеется, что геополитика для Евросоюза окажется важнее ошибок Грузии.

Она подчеркнула, что Запад не ждал от Грузии ни дополнительных санкций против России, ни того, чтобы страны открыла второй фронт.

«То, что мы и слышали это от некоторых представителей в украинском правительстве, это понятно — в условиях войны ищешь помощь в любой форме…. Я не думаю, чтобы в нашей стране кто-нибудь был сторонником войны. Эта тема весьма вредна для всех нас. Мы знаем, что у нас нет ни возможности, ни желания открывать второй фронт, поскольку у нас другая политика в отношении наших оккупированных территорий. Не стоит апеллировать и манипулировать этой темой», — сказала Зурабишвили.