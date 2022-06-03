На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как сообщили в МЧС, после поступления информации на место происшествия была немедленно направлена оперативная группа саперов Службы спасения особого риска МЧС. После принятия мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженным боеприпасом является артиллерийский снаряд ОФ-462 калибра 122 мм. Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и окрестностей не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

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