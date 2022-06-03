Министр обороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи, подразумевающие улучшение тактики, «спецоперация» в Украине пойдет в ускоренном темпе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров в четверг в рамках рабочего визита в Москву провел встречу с Шойгу, на которой, по словам главы Чечни, они обсудили аспекты «спецоперации» и определили дальнейшие пути взаимодействия, передает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.