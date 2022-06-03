Несколько тысяч черноморских дельфинов погибло в результате полномасштабной вторжения России против Украины.

Об этом сообщил руководитель научно-исследовательского отдела национального природного парка «Тузловские лиманы» доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, чаще всего китообразные гибнут, теряя ориентацию в пространстве из-за воздействия военных гидролокаторов, установленных на российских кораблях.

Мертвых и раненых животных находят в Украине (в частности, в НПП «Тузловские лиманы), на побережье Болгарии, Румынии и Турции.

«Вот красноречивый пример моего коллеги и однофамильца из Болгарии Атанаса Русева, который пару дней назад сообщил, что в устье реки Ропотамо появилось несколько дельфинов, которые были очень слабыми. У некоторых были ожоги от взрывов бомб или мин, они уже не могли ориентироваться и искать себе пищу. По оценкам экспертов, которые их осматривали, они не ели как минимум десять дней. Те, кто не обгорел, получили внутренние повреждения…

Мы проанализировали данные, собранные нами за три месяца полномасштабной войны на побережье нашего нацпарка, материалы свежих открытых публикаций из Украины, Турции, Болгарии и Румынии, а также личные сообщения моих зарубежных друзей и коллег, и допускаем, что в результате жестокой и безумной войны, развязанной Россией, в Черном море уже погибло несколько тысяч дельфинов».