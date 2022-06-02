Молдова ведет переговоры со странами Запада о поставках в страну летального вооружения. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица в интервью национальному телевидению.

По словам главы молдавского правительства, речь пока идет о предварительных переговорах. Страна изучает, какое вооружение понадобится. Гаврилица отметила, что Кишинев обратился к западным партнерам с просьбой о помощи, так как оружие может потребоваться для охраны государственной границы.

Более подробной информации о том, какое вооружение обсуждается и в каком количестве его могут поставить в страну, Гаврилица не сообщила.