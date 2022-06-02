Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что командование Вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов с установок HIMARS, которые американские власти планируют передать в ближайшее время.

«Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть (на вооружении ВСУ) сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно», — сказала она.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена в дальнейшем будет формировать и присылать следующие пакеты вооруженной помощи Украине за счет средств, предусмотренных законом о помощи Украине на 40 миллиардов.

Количество и типы вооружения в этих пакетах будут уточняться в ходе консультаций между американскими властями и украинским военно-политическим руководством с учетом хода боевых действий. США заинтересованы в том, чтобы предоставить ВСУ именно те виды вооружения, которые крайне нужны на линии фронта.

Бринк заявила, что она очень рада возглавить команду дипломатов США в Украине. По ее словам, она не предпочла бы работать сейчас в другом месте на планете, потому что в Украине решается судьба Европы, и поэтому она хочет помочь Украине отстоять независимость.

Американский посол подчеркнула, что правительство США будет оказывать Украине необходимую помощь и поддержку до момента победы Украины в войне с Россией. Кроме того, американские дипломаты будут активно вовлечены в процесс координации вооруженной помощи от других партнеров Украины и ее транспортировки.