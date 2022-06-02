Участие посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой в концерте народной артистки Бриллиант Дадашевой, состоявшемся накануне, вызвало серьезные обсуждения в социальных сетях и местных СМИ. В частности, пользователи социальных сетей раскритиковали Эльмиру Ахундову за то, что она не вернулась в Украину.

Сама Ахундова в комментарии Qafqazinfo отметила, что никогда не читает соцсети, так как там, по ее мнению, обычно информацию распространяют недобросовестные люди, да и вообще эта «информация» предвзятая и «притянутая за уши». Кроме того, Э. Ахундова посетовала на то, что в соцсетях постоянно очень жестко ругаются, что неприемлемо.

Комментируя основной вопрос — почему посол так и не вернулась в Украину, Ахундова отметила, что она и несколько сотрудников находятся в Баку около трех месяцев и сотрудники посольства Азербайджана в Украине работают вахтовым методом, а все вопросы она согласовывает с руководством.

«Я неоднократно обращалась к руководству заверяя, что и я, и весь персонал — включая посла, готовы вернуться в Украину и продолжить работу. Я готова поехать в Украину сегодня и завтра — в любое время. Но отношение руководства к этому рвению разное. Из-за продолжающейся войны в Украине и соображений безопасности руководство еще не направила в страну женщин-сотрудников посольства», — утверждает она.

Э. Ахундова отметила, что в посольстве в Украине работают три женщины: сама Ахундова, ее помощник и третий секретарь.

«Нам велят оставаться в Азербайджане. Как я уже отметила, сотрудники-мужчины работают в Киеве вахтовым методом, но при условии, что они оставляют свои семьи, жен и детей в Баку», — сказала Э. Ахундова, подчеркнув, что сотрудники в Баку «работают, выполняют поставленные руководством задачи».

«Я дважды от имени посольства отправляла в Украину гуманитарную помощь — в Днепр и Харьков. Я обращаюсь к тем, кто больше всех кричит в социальных сетях, ругаясь в наш адрес: а вы прислали в Украину хоть один доллар или хоть килограмм гумпомощи? Я же помогаю своим соотечественникам, живущим в Украине, и буду продолжать это делать», — говорит она.

Э. Ахундова также перечислила, что именно было сделано: отослано 30 тонн гуманитарной помощи, отремонтирована школа им. Зарифы Алиевой в Ирпене, было написано и распространено много аналитических статей и пресс-релизов, гражданам оказывалась посильная помощь.

«А потому неважно, пойду я на концерт или нет. Пошла, и хорошо сделала», — резюмировала Ахундова.