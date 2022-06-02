Сотрудники погранотряда «Гёйтепе» погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли контрабандный ввоз золотых украшений и табачной продукции из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 1 июня около 03:20 пограннаряд заметил двух неизвестных лиц на территории заставы вблизи села Аваш Ярдымлинского района, которые, нарушив государственную границу, двигались из Ирана в Азербайджан.

Гулиев признался, что вместе с односельчанином Майыловым Рагимом Абдулла оглу, 1990 г.р., нарушили государственную границу, чтобы по заказу другого односельчанина Агаева Назима Иманали оглу привезти золотые украшения из Ирана.

При обыске дома Гулиева было обнаружено свыше 10 кг похожих на золотые ювелирных украшений. Было установлено, что другой участник преступления Майылов сбежал из дома и скрылся. В ходе обыска квартиры Майылова были обнаружены и изъяты 7050 коробок сигарет «MARLBORO», привезенных из Ирана. Заказчик контрабанды, житель села Аваш Агаев Назим, 1978 г.р., тоже был задержан, поиск Майылова продолжается.