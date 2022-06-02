Представители Литвы и Турции в среду подписали в Анкаре соглашение, разрешающее Литве покупать боевые дроны «Байрактар». Об этом сообщает портал Delfi.

Страна приобретет такой беспилотный летательный аппарат и другое оборудование на деньги, собранные жителями в рамках инициативы Laisves TV, чтобы передать его Украине, которая борется с российским вторжением, а также рассматривает возможность приобретения беспилотной системы.

Протокол о намерениях приобрести турецкие вооружения подписали вицеминистр обороны Вилюс Семешка и глава Агентства оборонной промышленности Турции.

«Мы подписали соглашение. Это означает зеленый свет для дальнейших покупок на политическом уровне», — сказал Семешка.

В четверг он встретится с главой компании по производству дронов «Байрактар».

Как сообщалось, в Литве за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.