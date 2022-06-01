Ежегодно 1 июня весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. В связи с этой датой проходит масса мероприятий, связанных с развитием, обеспечением детей и заботой о детях. В этот день вспоминают все законы и конвенции, связанные с защитой ребенка. Но так происходит в цивилизованном мире, а сегодня ситуация такова, что понятие «цивилизация» слишком далеко от страшной реальности.

И потому именно сегодня – в Международный день защиты детей – надо говорить, кричать о детях войны – войны в Украине. Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Это верно, поскольку противоестественно сближение самих этих понятий. Те, которые попали в войну, должны были расстаться с детством, если выживут.

Согласно страшной статистике, на сегодняшний день погибло 226 ангелов, ранено – 414. А количество этих ангелов, идущих в бесконечном караване беженцев, уже не поддается подсчетам. Ставшие жертвами политических амбиций, они утратили родину, и еще долгие годы в их глазах будут отражаться все ужасы страшной войны, которую им пришлось пережить.

Ужас и гнев подкатывают к горлу волной, когда читаешь в сводках о том, сколько гибнет детей на территории Украины, охваченной огнем беспощадной, страшной бойни, а вместе с этим приходит и понимание, что эти ангелы – увы – не последние, кому суждено будет навеки сложить крылья, ибо конца этой бойне не видно. А ведь могли бы они жить долго и счастливо, учиться, оставить продолжение себя, но хрупкая, тонкая ниточка жизни оборвана. Их больше нет. И никогда уже не будет.

В нашей стране сердобольный народ, живущий по принципу «чужих детей не бывает» продолжает оказывать посильную помощь маленьким украинским ангелам: граждане Азербайджана собирают гумпомощь и несут ее в посольство Украины, перечисляют финансовые сборы, которые направляются на лечение раненых детей, устраивают благотворительные ярмарки.

Так, с 18 мая до 28 мая, в художественной галерее Leyla Khazari Art Gallery проводилась художественная выставка «Детям войны», целю которой являлась помощь украинским детям, пострадавшим в ходе т.н. «военной операции» со стороны России. В выставке приняли участие более сорока талантливых азербайджанских художников и все вырученные средства направлены на помощь пострадавшим украинским детям. Проект был реализован по инициативе Art Zone и при поддержке посольства Украины.

Но вспышки человеческого добра и милосердия на фоне страшных вспышек разрывающегося снаряда на многострадальной украинской земле сегодня намного ярче всепоглощающего огня войны, в котором продолжают гибнуть невинные люди.

В международный день защиты детей правозащитница Кямаля Агазаде рассказала «Минвалу» историю о страшных днях бомбежки под Харьковом, которые пережила семья из Украины. Это были наши соотечественники – Фарида и Аскер, уехавшие в Украину для того, чтобы лечить маленького Тогрула, которому врачи поставили страшный диагноз — эмболия.

— Все было хорошо, семья жила под Харьковом в течение 7-ми лет, Аскер работал, Фарида ухаживала за детьми (старшему сыну 14 лет). Но война смешала все планы, ударила огненным смерчем по судьбе этих людей. В начале апреля окрестности Харькова подвергались масштабной бомбардировке, эти люди находились в доме и не имели возможности даже спуститься в бомбоубежище, Тогрул был в крайне тяжелом состоянии, полностью обездвиженный.

Фарида нашла меня через социальные сети и прислала видео, на котором была запечатлена бомбежка их квартала. У всех, кто смотрел это видео, волосы вставали дыбом: как они выжили, знает разве что только Всевышний. Мы подключили все свои связи, всех своих друзей и благодаря всеобщим усилиям помогли этой семье перебраться в Молдову, в оттуда – в Польшу. Через пару недель Фарида позвонила мне и сказала, что вернулась в Азербайджан. Мы поддерживаем связь до сих пор. Состояние Тогрула не становится лучше, диагноз слишком тяжелый, но, во всяком случае, сейчас он находится в безопасности.

К. Агазаде также рассказала, что через социальные сети получала очень много просьб о помощи, и ее организация, действуя через посольства Украины, Молдовы и Польши, удалось помочь очень многим людям, оказавшимся в котле войны.

— Наш шелтер и еще несколько благотворительных организаций Азербайджана собрали очень много одежды, продуктов, и отправили в качестве гумпомощи в Украину. Мы старались хоть чем-то помочь, потому что чужих детей не бывает, чужой беды не бывает. И люди во всем мире должны помнить об этом. Никогда и нигде не должны гибнуть дети…

Яна Мадатова