«Газпром экспорт» прекратит поставки газа двух европейским компаниям — Shell Energy Europe Limited в Германию и Orsted Salg & Service в Данию, следует из публикаций в Telegram-канале «Газпрома».

Обе компании уведомили, что не намерены проводить платежи по предложенной Москвой схеме с использованием рублевых счетов. Теперь поставки будут приостановлены с 1 июня и до момента осуществления оплаты в новом формате.

В случае с Shell Energy Europe Limited максимальный годовой объем поставок составляет 1,2 миллиарда кубометров, уточняется в сообщении.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Шелл Энерджи Юроп Лимитед» платеж за поставки газа в апреле», — говорится в публикации. То же самое уточняется и про датское предприятие.