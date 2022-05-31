Президент Болгарии Румен Радев принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Согласно информации МИД Азербайджана, президент Румен Радев отметил значимость нынешнего визита с точки зрения дальнейшего развития отношений в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он указал на высокий уровень развития отношений с дружественным Азербайджаном за последние три десятилетия по многим направлениям. Отметив, что он направил приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президент Болгарии сказал, что нынешний визит внесет позитивный вклад в дальнейшее расширение отношений не только между двумя странами, но и между двумя регионами.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за прием и передал искренние приветствия президента Азербайджана президенту Болгарии. Министр отметил, что в ходе второй встречи стратегического диалога в Софии провел очень полезный обмен мнениями с болгарским коллегой.

Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, торгово-экономической деятельности, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры. Было отмечено, что Азербайджан является надежным партнером Болгарии и Европейского Союза в энергетической сфере.

Глава МИД Азербайджана рассказал президенту Болгарии о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о работе, проделанной правительством Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий и мирному строительству. Было высоко оценено намерение болгарской стороны поддержать процесс разминирования на освобожденных территориях.

Дж.Байрамов вручил президенту Болгарии поздравительное письмо президента Азербайджанской Республики по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.