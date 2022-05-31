В первой декаде июня ожидается очередная депортация граждан Азербайджана из Германии. Об этом Report сообщили источники в миграционных структурах Германии.

Сообщается, что граждане Азербайджана, в отношении которых принято решение о выезде из страны, доставлены в общежитие для депортируемых лиц близ аэропорта Дюссельдорфа.

Часть из них – лица, незаконно проживающие на территории Германии, часть — обратившиеся в 2016-2019 гг. для получения статуса беженца, однако получившие отказ.

Это станет четвертой массовой депортацией граждан Азербайджана из Германии с начала 2022 года.