Евросоюз не должен принимать перемирие в Украине любой ценой. Об этом заявила в понедельник глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, почему проект заключительного документа лидеров не содержит призыва к перемирию.

«Смотря, что мы имеем в виду под словом перемирие. Если, например, цена перемирия — территория Украины, то я думаю, что мы не должны принимать это. Это не мир любой ценой», — сказала она.