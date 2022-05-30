Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не станут отправлять в Украину ракетные системы, дальность действия которых позволила бы Киеву наносить удары по российской территории.

«Мы не станем отправлять в Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», — сказал американский лидер, сообщает пресс-пул Белого дома.

Это уточнение Байден сделал после того, как стало известно, что администрация американского президента готовится отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности.