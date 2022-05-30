Итальянский эксперт в эфире пропагандистской программы СоловьёвLive поставил на место ведущего Владимира Соловьёва, разразившегося тирадой на тему того, какие итальянцы «фашисты».

«Хочу вам напомнить, что именно ваши фашисты пришли на мою землю, русскую! А русские на вашу землю не приходили. Последний раз, мне кажется, только Суворов…», — начал было Соловьев, на что итальянец его спросил: «Если Италия — фашисты, почему вы купили четыре виллы в Италии? Вам нравится находиться в окружении фашистов?»

«Потому что Италия сейчас не фашисты…», — ответил Соловьев.